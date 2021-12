Milano: coppia usa figlia di 10 anni per rubare in negozi di lusso, denunciati

07 dicembre 2021 a

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha identificato e denunciato una coppia per furto aggravato in concorso per aver rubato accessori di pregio da due negozi del quadrilatero della moda coinvolgendo la loro figlia di dieci anni. A far scattare l'inchiesta è stata la denuncia formalizzata da un brand di lusso con diversi negozi in città. Lo scorso 17 ottobre i tre sono entrati in una boutique in Galleria Vittorio Emanuele II dove hanno rubato una cintura da uomo da 500 euro esposta su uno scaffale e poi, in un negozio in via Montenapoleone si sono impossessati di un braccialetto, un portafoglio e un porta cellulare, il tutto per un valore di circa 2 mila euro.

Dalle immagini di videosorveglianza i poliziotti della squadra Mobile hanno notato come la madre indicasse alla bambina il prodotto da prendere, oggetto poi messo in una grande borsa che il padre aveva con sé. L'uomo, 40 anni, già noto alle forze del'ordine è stato riconosciuto dalle immagini, quindi si è risaliti alla sua compagna, 37 anni, identificata grazie a dei tatuaggi sulle mani. Verifiche con il comune di residenza hanno permesso di accertare che la coppia risulta vivere con due figli tra cui una bambina nata nel 2011.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli agenti di sequestrare gli accessori, oltre ai vestiti indossati in occasione dei furti, e tre borse di marchi di lusso risultate rubate da altri negozi del quadrilatero della moda.