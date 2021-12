Benessere umano e urbano per una nuova sostenibilità

07 dicembre 2021 a

(Milano 7 dicembre 2021) - Si parlerà di “Progetto” nel prossimo e ultimo appuntamento di Architect Tales, la serie di incontri digitali promossi dal Gruppo Rubner e curati da Luca Molinari Studio per tener vivo il dialogo con le voci più autorevoli dell'architettura e dell'urbanistica contemporanea. Ospiti lo studio tedesco Sauerbruch Hutton

Milano 7 disembre 2021. I cambiamenti ambientali e climatici in atto, portano gli architetti ad essere sempre più protagonisti del dibattito sulla “città del futuro”, interrogandosi su come intervenire concretamente sul bilanciamento tra benessere umano e sviluppo urbano.

Dalle condizioni di vita delle persone alla protezione del patrimonio culturale e naturale, dall'accesso al trasporto pubblico alle politiche di inclusione e accoglienza, ci si chiede ormai da tempo come far coesistere attraverso il progetto architettonico esigenze diverse all'interno di un unico complesso ecosistema come quello urbano.

Di Progetto – inteso come parola chiave per esplorare il processo, la ricerca ma anche l'approccio e la filosofia del lavoro al di là del design del mero elemento architettonico – si parlerà nell'ultimo appuntamento di Architect Tales, la serie di incontri digitali promossa da Gruppo Rubner e curata da Luca Molinari Studio, in streaming sul canale IGTV di Rubner Haus. Ospite d'onore lo studio d'architettura internazionale SH – Sauerbruch Hutton. L'appuntamento si terrà il 9 dicembre alle ore 17.

STUDIO SH – SAUERBRUCH HUTTON

Sauerbruch Hutton è uno studio internazionale di architettura, urbanistica e design, fondato nel 1989. Il team è guidato da Matthias Sauerbruch, Louisa Hutton, Juan Lucas Young nonché da Jürgen Bartenschlag e Andrew Kiel. Il gusto per la sensualità dello spazio e del materiale, così come la padronanza della tecnologia moderna si combinano con l'uso intelligente delle risorse esistenti di ogni tipo. Le opere costruite vanno dal rinomato Museo Brandhorst di Monaco di Baviera all'Agenzia Federale per l'Ambiente di Dessau, che presenta un edificio di riferimento per la progettazione sostenibile degli uffici. Tutta una serie di progetti per clienti privati e pubblici è attualmente in corso a Parigi, Ginevra, Milano, Tilburg, Sheffield e diverse città della Germania. I loro progetti si ispirano e si adattano alle specificità del sito, al cliente e al brief. Poiché l'architettura è per loro una sorta di dialogo, coinvolge di volta in volta esperti e consulenti selezionati in ogni fase del processo di progettazione. Sauerbruch Hutton ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali.

Sito internet: https://www.rubner.com/it/gruppe/gruppo-rubner/

Email: [email protected]