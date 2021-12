Bergamo: al ristorate mostra green pass di un amico, denunciato

07 dicembre 2021 a

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Un 43enne bergamasco è stato denunciato per il reato di sostituzione di persona per aver mostrato ai carabinieri il green pass di un amico. Ai carabinieri del Nas, presenti in un ristorante, ha dovuto ammettere che la certificazione verde non era sua. L'uomo, a cena con alcuni parenti in un locale di Curno, è stato invitato a esibire un documento di riconoscimento, ma sostenendo di non averlo con sé ma declinato generalità diverse da quelle presenti sul green pass. Vistosi scoperto ha ammesso le proprie responsabilità. Oltre alla denuncia, il suo cellulare è stato sottoposto a sequestro: l'analisi potrà rivelare se il passaggio di mano del certificato verde si sia limitato al 'favore' di un amico o ad altro.