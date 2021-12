Grande successo per Cam.TV: il social che premia il talento e permette di guadagnare online

07 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Milano, 7 Dicembre 2021. Cam.TV continua a crescere e riscuotere un grandissimo successo. Il nuovo social media basato sull'utilizzo della blockchain è riuscito a conquistare sempre più utenti (chiamati Creators) ma c'è da dire che la cosa non sorprende affatto. Si avvertiva ormai da tempo la necessità di un qualcosa di differente, che permettesse alle persone di monetizzare direttamente le proprie passioni anziché restare in balia delle grandi piattaforme per quanto concerne la condivisione dei propri contenuti rinunciando, di fatto, al proprio diritto d'autore su quanto pubblicato. L'obiettivo di Cam.TV è esattamente questo: premiare il talento degli utenti, che possono guadagnare grazie ai propri contenuti digitali

Come funziona Cam.TV

Se a livello di interfaccia non si distingue moltissimo da Facebook o da Instagram, Cam.TV ( https://www.cam.tv/ ) è completamente differente, innovativa, che in un certo senso si va a contrapporre ai social tradizionali. Se infatti postiamo una fotografia, un video o un qualsiasi contenuto multimediale online su Facebook, sappiamo tutti che dal momento in cui scegliamo di condividerlo ne perdiamo di fatto la proprietà. Cam.TV si configura in maniera diversa perché l'obiettivo di questo social media è quello di valorizzare il talento e consentire agli utenti di monetizzare le proprie passioni, guadagnare online in modo semplice, diretto e sicuro.

Ma come funziona Cam.TV nel dettaglio? La piattaforma è basata sull'utilizzo della blockchain e sulla condivisione di contenuti di valore. Una volta che ci si iscrive, si può scegliere di diventare Creators e di pubblicare e condividere i propri contenuti al suo interno, come in un market place. Si ha la facoltà di mettere in vendita il contenuto indicando un prezzo oppure di ricevere libere donazioni dai propri follower mediante i like.

Cam.TV offre infatti la possibilità di vendere i propri corsi, effettuare consulenze online a pagamento, vendere contenuti e anche creare abbonamenti per far accedere i propri follower a contenuti riservati (Membership) direttamente in piattaforma.

Ogni transazione è basata sulla tecnologia blockchain, che permette di effettuare e ricevere pagamenti immediati peer to peer certificati.

Ma, come detto, c'è la possibilità di guadagnare anche dai semplici post tramite i like raccolti che hanno un vero e proprio valore economico. In questo modo, la monetizzazione dei contenuti viene resa accessibile davvero a tutti, anche chi vuole solo condividere online una propria passione.

La campagna STO di Cam.TV

Cam.TV continua a crescere anche per via della grande partecipazione dei Creators alla campagna STO (Secutiry Token Offering). Si tratta di una campagna di crowdfunding che prevede l'emissione di diritti di partecipazione al fatturato della piattaforma, sotto forma di token.

Aderendo a tale campagna, i Creators possono prendere parte attiva a questo progetto. Una scelta in linea con la volontà della società di dare vita ad un sistema a economia circolare dove gli stessi utenti possano beneficiare del successo del progetto. Per maggiori informazioni, si rimanda alla pagina ufficiale https://camtv.io/ .

Una community che cresce

Non è ancora tutto: Cam.TV ha molto a cuore la community di creators che ha raccolto al suo interno e si impegna costantemente per alimentarla e farla crescere. Organizza periodicamente interessanti webinar, organizzati direttamente dai soci fondatori della piattaforma e dai loro collaboratori ufficiali per condividere informazioni e metodologie diventare Creators sempre più esperti e per continuare a monetizzare le proprie passioni grazie alla piattaforma. Cam.TV è il futuro dei social network: l'unico che valorizza per davvero il talento degli utenti.

