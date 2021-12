Tennis: Atp Cup, azzurri nel gruppo B con Russia, Austria e Australia (2)

07 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Il format prevede che le squadre siano divise in quattro gruppi da quattro (il sistema è quello del girone all'italiana) con la prima classificata di ciascun raggruppamento a qualificarsi per le semifinali. Ciascuna sfida prevede il match tra i numeri 2, quello tra i numeri 1 ed un doppio. Verranno assegnati fino a un massimo di 750 punti in singolare (250 in doppio) a chi vincerà la competizione il cui montepremi è salito a 14 milioni di dollari.

Questa la composizione dei gironi: Gruppo A - Serbia, Norvegia, Cile, Spagna. Gruppo B - Russia, Italia, Austria, Australia. Gruppo C - Germania, Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti. Gruppo D - Grecia, Polonia, Argentina, Georgia