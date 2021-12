Manovra: Della Vedova, 'sciopero inspiegabile e controproducente'

07 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 7 dic (Adnkronos) - "Lo sciopero generale convocato per il 16 dicembre da Cgil e Uil è frutto di un pregiudizio e di un riflesso condizionato di cui buona parte del sindacato italiano è ancora preda”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova.

"L'Italia è in una fase di ripresa robusta con vincoli di bilancio ancora allentati (e non sarà per sempre così). Per consolidare la ripresa in vista dei prossimi anni - prosegue Della Vedova - servono riforme e buona attuazione del PNNR. Lo sciopero generale in queste condizioni - conclude il segretario di +Europa - è inspiegabile è certamente controproducente per il paese”, conclude Della Vedova.