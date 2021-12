Matematici: è morto Jacques Tits, per nuova teoria dei gruppi insignito del Premio Abel

07 dicembre 2021 a

Parigi, 7 dic- - (Adnkronos) - Il matematico francese Jacques Tits, autore di una nuova teoria, che ha suscitato vasta eco, sui gruppi come oggetti geometrici, è morto all'età di 91 anni. Era professore emerito al Collège de France di Parigi, dove ha insegnato dal 1973 al 2000. In precedenza è stato professore alle università di Bruxelles dal 1962 e di Bonn dal 1964. Era nato il 12 agosto 1930 a Uccle, in Belgio, ed aveva ottenuto la nazionalità francese nel 1974. La notizia della scomparsa, avvenuta domenica 5 dicembre, è stata data oggi dalla Società matematica di Francia.

Tits ha offerto importanti contributi alla teoria dei gruppi, che gli sono valsi il prestigioso Premio Abel nel 2008. Ha introdotto il concetto di 'edificio di Tits', che codifica in termini geometrici la struttura algebrica dei gruppi lineari. La teoria degli edifici è un principio unificatore centrale che ha una sorprendente varietà di applicazioni: spaziano dalla classificazione dei gruppi algebrici, dei gruppi di Lie e dei gruppi finiti semplici, ai gruppi di Kac-Moody (utilizzati dai fisici teorici), alla geometria combinatoria (utilizzata in informatica), fino allo studio dei fenomeni di rigidità negli spazi a curvatura negativa.

Il matematico ha formulato, inoltre, l''alternativa di Tits', teorema secondo il quale ogni gruppo lineare finitamente generato è virtualmente solubile oppure contiene una copia del gruppo libero su due generatori. Oltre che nell'ambito della ricerca, Tits ha svolto un ruolo di primo piano a livello internazionale come redattore capo delle pubblicazioni matematiche dell'Institut des hautes études scientifiques di Parigi e membro del comitato che assegna la Medaglia Fields. Tra gli altri riconoscimenti ricevuti il Premio Wolf per la matematica nel 1993 e la medaglia Cantor nel 1996.