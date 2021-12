Cremona: alla guida con tasso alcol sette volte oltre limite, denunciato e auto sequestrata

07 dicembre 2021 a

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Prova etilometro da record, sette volte oltre il limite, a Solarolo Rainerio, in provincia di Cremona. Un uomo di 46 anni, cittadino italiano, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato fermato alla guida della sua auto. I carabinieri hanno fermato il mezzo insospettiti dalla condotta non lineare e, al controllo, hanno verificato che il 46enne si muoveva con difficoltà e faticava a parlare. L'uomo è stato quindi sottoposto all'etilometro, che ha segnalato un tasso alcolemico di 3,63 grammi per litro, superiore di oltre sette volte il limite consentito per mettersi alla guida. I militari lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, lo hanno multato, gli hanno ritirato la patente e gli hanno sequestrato l'auto ai fini della confisca.