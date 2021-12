07 dicembre 2021 a

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "La scarcerazione di Patrick Zaki è un primo passo che ci auguriamo porti alla sua completa assoluzione. Un abbraccio ai familiari, un ringraziamento alla nostra diplomazia e a chi, in questi 22 mesi, ha fatto sentire la propria voce e il proprio sostegno per la sua liberazione". Così twitta il leader M5S ed ex premier Giuseppe Conte.