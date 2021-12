SNAI – Europa League: Napoli e Lazio, missione ottavi Sarri più vicino di Spalletti

07 dicembre 2021 a

(Milano 7 dicembre 2021) - Entrambe le italiane favorite nell'ultimo turno della fase a gironi, ma ai biancocelesti basta il successo con il Galatasaray per avere la certezza del primo posto; gli azzurri devono vincere con il Leicester e aspettare buone notizie da Varsavia.

Milano, 7 dicembre 2021 – La vittoria è un obbiettivo indifferibile per entrambe. Ma mentre per la Lazio i tre punti garantiscono il primo posto nel girone, e quindi il passaggio diretto agli ottavi, per il Napoli sono una condizione necessaria ma non sufficiente, visto che il traguardo è appeso anche al risultato di Legia-Spartak Mosca. Questa la situazione delle due italiane di Europa League, alla vigilia dell'ultimo turno della fase a gironi. La Lazio affronta in casa il Galatasaray, la squadra che all'andata, tre mesi fa, si impose per 1-0 grazie a un incredibile errore di Strakosha, e che guida il gruppo con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Sarri. Il segno «1», che per la Lazio vuol dire aggancio e qualificazione diretta agli ottavi (per la differenza reti) è dato su SNAI a 1,63. Ampio il gap con gli altri due esiti, che manderebbero i biancocelesti ai playoff contro una terza di Champions: la «X» è poco probabile, a 4,05, ancor meno il «2» dei turchi, dato a 4,75. La scommessa secca per la qualificazione vede la Lazio avanti, a 1,72, ma il Galatasaray è vicino, a 2,00.

Incognita Spartak - Scontro diretto anche per il Napoli, che ospita il Leicester da favorito: il segno «1» su SNAI è a 2,05, il pareggio a 3,70, il successo inglese a 3,20. La classifica nel girone è cortissima e rende possibili quasi tutte le combinazioni: il Napoli deve vincere per sorpassare gli inglesi, ma potrà festeggiare la qualificazione diretta agli ottavi solo se lo Spartak (a pari punti ma in vantaggio negli scontri diretti) non batterà a domicilio il Legia Varsavia. Tradotto in quote: Leicester avanti a tutti per il primato nel gruppo, a 1,85, il Napoli è la seconda scelta, a 3,25, di un soffio avanti allo Spartak, che si gioca a 3,50.

