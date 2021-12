Meteo: Lombardia, domani neve in pianura, temperature più basse del periodo

07 dicembre 2021 a

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Nelle prossime ore la Lombardia sarà raggiunta da un vasto sistema perturbato, che porterà precipitazioni diffuse e localmente moderate, sotto forma di neve anche a quote molto basse. Un miglioramento è atteso per giovedì, prima di un nuovo peggioramento che venerdì potrebbe riportare localmente pioggia e neve. Le temperature sono previste in calo, con estese gelate notturne e con valori che anche durante il giorno si manterranno bassi e inferiori alle medie di questo periodo. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo regionale.

Domani, 8 dicembre, cielo in prevalenza da molto nuvoloso a coperto. Precipitazioni deboli nella notte a partire dai settori occidentali, in graduale intensificazione ed estensione ai restanti settori regionali. Neve a tutte le quote su Alpi, Prealpi e Appennino, anche in pianura sui settori centrali e occidentali. Pioggia o neve mista a pioggia su quelli orientali. Accumuli molto disomogenei a quote di pianura, con massimi tra 10-20 centimetri sul pavese, attesi fino a 20-40 centimetri in quota su Alpi e Prealpi. Temperature minime in lieve rialzo tra -1 e 3 gradi, massime in calo tra 1 e 4 gradi.

Giovedì inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso, ampie e progressive schiarite dalla mattinata a partire dai settori occidentali. Precipitazioni: possibili nella notte e al mattino, in prevalenza deboli, sui settori più orientali, con neve a quote collinari. Assenti per la restante parte di giornata. Temperature minime in forte calo intorno a -5 gradi, massime intorno a 4 gradi. Possibilità di estese foschie dense e nebbie in serata sulla pianura.