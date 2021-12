Alla scoperta di Interactive Brokers: tutto quello che c'è da sapere su uno dei broker del momento

07 dicembre 2021 a

Chiasso - Svizzera, 7 Dicembre 2021. Interactive Brokers, spesso presentato con l'acronimo IBKR, è una firma di brokeraggio americana, fondata a New York ai primi tempi del NASDAQ, nel lontano 1978. Stiamo parlando di una realtà storica del mondo finanziario, il cui nome è sicuramente noto ai trader più esperti. Detto questo, il segreto del successo di IBKR è nella sua capacità di reinventarsi costantemente, restando al passo coi tempi e mantenendo la propria offerta altamente competitiva.

Ecco dunque spiegato come mai anche oggi, a oltre 40 anni dalla sua nascita, questo broker sia ancora particolarmente attrattivo per gli investitori di tutto il mondo. Per conoscerne le funzionalità è possibile leggere la guida presente sul portale Segnaliditrading.net, che mette in evidenza alcune delle sue caratteristiche più interessanti.

Ma innanzitutto è utile spiegare in maniera chiara cosa si intenda oggi quando si utilizza la parola “broker”. Una parola il cui significato si è modificato solo in parte nel corso del tempo.

Come sono cambiati i broker nel corso del tempo

Anni fa la parola “broker” veniva utilizzata soprattutto per descrivere un particolare tipo di professionista del mondo finanziario. Un intermediario che frequentava abitualmente le Borse (che, lo ricordiamo, in passato erano esclusivamente luoghi fisici!), che prestava massima attenzione ai cosiddetti segnali di trading e che poi contattava il proprio parco clienti per presentare investimenti mirati. Ebbene, oggi la parola “broker” serve soprattutto a descrivere siti e/o piattaforme dedicati alle negoziazioni online: portali che mantengono la funzione di intermediario di cui sopra, considerato che permettono alla propria utenza di accedere a mercati o a strumenti finanziari selezionati previa iscrizione.

Ecco, proprio la “selezione” interna a ogni broker aiuta a capire come mai, oggi come ieri, i vari siti siano spesso molto diversi tra loro. Le singole piattaforme infatti non solo danno accesso a asset e borse differenti, ma in certi casi offrono alla propria clientela condizioni o modalità di utilizzo uniche nel loro genere.

È il caso, ad esempio, di quei broker che permettono di operare lasciando un deposito minimo moto basso, così come è il caso di coloro che permettono di operare in “ContoDemo”: una specie di modalità simulata che consente di fare pratica senza rischiare denaro. E, ancora, è il caso di broker specializzati come i cosiddetti broker Forex, oppure di quelle realtà che si dedicano a varie forme di trading automatizzato.

Le caratteristiche di Interactive Brokers

Dovendo parlare dei vantaggi di Interactive Brokers è doveroso citare innanzitutto la solidità di questo nome: stiamo infatti parlando di un broker quotato alla borsa di New York e che viene premiato quasi costantemente da riviste di settore come Barron's. Il tutto trattando una quantità semplicemente impressionante di mercati, sempre e comunque a prezzi molto competitivi. Un altro fiore all'occhiello di IBKR è la sua assoluta affidabilità: il broker infatti è regolamentato sia dalla SEC che dalla FCA: rispettivamente gli organismi di vigilanza degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito.

A ciò si aggiungano almeno altri due aspetti: innanzitutto Interactive Brokers è davvero conveniente. Si consideri infatti che grazie a commissioni irrisorie l'utente può risparmiare fino all'80% rispetto ad una piattaforma concorrente, massimizzando i propri guadagni in maniera impressionante.

Dopodiché Interactive Brokers è tanto solido quanto smart: il sito, nelle sue diverse declinazioni è all'insegna dell'usabilità e lo stesso discorso vale per l'applicazione dedicataagli smartphone. Con IBKR un trader può dunque fare tutte le operazioni del caso utilizzando un semplice telefono cellulare.

Per ulteriori informazioni:

IoInvesto.com SA

Segnaliditrading.net

email: [email protected]

Sede: via Laveggio 6, Mendrisio, Svizzera

Telefono: 800140404