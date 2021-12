Como: furti in negozi del Nord Italia, un arresto e un ricercato

07 dicembre 2021 a

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Gli uomini della squadra Mobile di Como hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini di origine georgiana, un 42enne irregolare sul territorio nazionale (attualmente ricercato), e un 38enne residente a Mantova, entrambi già noti alle forze dell'ordine, per furto continuato in tre esercizi commerciali in centro a Como e di altri furti commessi successivamente fra Novara, provincia di Torino, Vicenza, Ferrara e Varese. Le immagini del sistema di videosorveglianza di un bar in centro a Como, svaligiato il 18 settembre scorso, ha permesso di risalire ai due uomini e attraverso le celle telefoniche di attribuirgli anche gli altri furti.