All'Artigiano in Fiera l'aperitivo “Imbruttito” con la Sardegna: Il cast del film in uscita oggi nelle sale con le istituzioni e le aziende sarde

Milano 7 dicembre 2021 – E' in corso la venticinquesima edizione di Artigiano in Fiera, l'unica manifestazione al mondo dedicata alla micro impresa con 1.800 espositori provenienti da 80 Paesi con una straordinaria carica di positività, bellezza e bontà. La manifestazione è in programma fino a domenica prossima, 12 dicembre 2021, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00 con invito gratuito da scaricare sul sito artigianoinfiera.it.

Nell'area della Sardegna, tra le sorprese per i visitatori, si è tenuto un evento speciale che ha coinvolto attori e istituzioni sarde: l'Aperitivo Imbruttito, ovvero uno speciale Meet&Greet con il cast del film “Mollo tutto e apro un chiringuito” prodotto da Medusa che per buona parte è ambientato in Sardegna e in uscita al cinema da oggi. Germano Lanzoni, noto come il “Milanese Imbruttito” e Valerio Airò Rochelmeyer detto “Il Giargiana” hanno salutato il pubblico per uno speciale aperitivo a base di specialità enogastronomiche sarde. Un momento di incontro che ha visto anche la presenza delle istituzioni di Regione Sardegna rappresentate da Giovanni Chessa, “Assessore del Turismo”, Artigianato e Commercio.

L'ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito: ogni visitatore deve necessariamente registrarsi sul sito artigianoinfiera.it, indicando il giorno nel quale intende effettuare la visita in fiera e scaricando così il proprio invito gratuito (personale e giornaliero) da presentare all'ingresso unitamente al Green Pass “base” (vaccinati o guariti da Covid-19 o in possesso di tampone negativo). A partire da lunedì 6 dicembre, come da nuove normative nazionali, per la sola somministrazione di alimenti e bevande con sedute all'interno di Artigiano in Fiera sarà necessario esibire il Green Pass “rafforzato” (vaccinati o guariti da Covid-19).

