Biathlon: CdM, 10 azzurri convocati per gare di Hochfilzen

07 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - Sono dieci, cinque uomini e cinque donne, i convocati per il terzo appuntamento di Coppa del mondo in programma sulla pista di Hochfilzen, in Austria. Unica novità di formazione, voluta dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz rispetto alla tappa svedese di Oestersund, è l'assenza di Hannah Auchentaller sostituita da Eleonora Fauner: saranno presenti, oltre alla 24enne carabiniera di Sappada, Michela Carrara, Samuela Comola, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer in campo femminile, mentre è confermata la formazione maschile con Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Dominik Widisch, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel.

Il programma prevede venerdì 10 dicembre la disputa della sprint maschile (ore 11.25) e femminile (ore 14.15), seguite sabato 11 dalla staffetta femminile (ore 12.15) e l'inseguimento maschile (14.15), mentre domenica 5 ci saranno la staffetta maschile e l'inseguimento femminile alle ore 11.45 e 14.30.