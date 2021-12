07 dicembre 2021 a

Milano, 7 dic. - (Adnkronos) - "Il 7 di dicembre tutto il mondo della cultura e della musica guarda l'Italia, Milano e la Scala. È importante che questa serata dimostri che si può far ripartire la cultura in sicurezza". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, al suo arrivo nel foyer nel teatro per la Prima del Macbeth.