Giustizia: Castiglia (Anm), 'subito riforma Csm, magistratura non è indipendente da politica'/Adnkronos (5)

08 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - A proposito di elezioni, proprio nei giorni scorsi si sono tenute a Palermo le elezioni locali dell'Anm. E Articolo 101 ha avuto un grande successo: "Oltre al notevole risultato personale dei colleghi, il dato più evidente e politicamente più rilevante è che Articolo 101 è la lista più votata", dice Castiglia. "Se me l'aspettavo? Non sapevo ovviamente in che termini ma mi aspettavo un buon risultato. La sorpresa positiva è che sia giunto un risultato eccellente. Il fatto che Articolo 101, con le idee che stanno alla base del movimento, abbia avuto la maggioranza relativa è un segnale che i magistrati del Distretto di Palermo danno a tutti, agli altri magistrati, alle associazioni dei magistrati, all'interno e all'esterno della magistratura, quindi anche alla politica".

Quanto ai prossimi passi, Castiglia dice che “entro la fine dell'anno si dovrebbe provvedere al rinnovo delle cariche all'interno della Giunta esecutiva palermitana, che eleggerà il suo presidente”.

Poi, Castiglia sottolinea: "Credo che oggi, come testimonia l'esito elettorale palermitano, le idee che Articolo 101 promuove registrino tra i magistrati un consenso ben più ampio del risultato elettorale della Lista alle ultime elezioni del Cdc dell'Anm e che su questo tutti possono fare affidamento. I magistrati hanno una visione molto negativa di quello che è emerso negli ultimi anni sulla gestione dell'autogoverno e delle gravi conseguenze che questo ha provocato, anche in termini di credibilità della magistratura e della giurisdizione; e, soprattutto, hanno non solo la volontà ma anche l'interesse a voltare pagina". "I magistrati sono i primi danneggiati da quello che è successo e vogliono che si creino le condizioni per sradicarne le cause. Questo voto è, sotto questo profilo, un segnale netto, chiarismo, anche sulle soluzioni efficaci rispetto all'obiettivo da tutti a parole auspicato".