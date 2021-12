Manovra: Spada (Assolombarda), 'fiducioso, tante volte le idee possono cambiare'

08 dicembre 2021 a

Milano, 8 dic. (Adnkronos) - ''Da qui al 16 possono cambiare tante cose in questo momento c'e' bisogno di unità, di rimanere tutti insieme forti per uscire definitamente da questo tunnel della pandemia''. Così Alessandro Spada, presidente di Assolombarda interviene sullo sciopero del 16 dicembre annunciato da Cgil e Uil contro la manovra economica varata dall'esecutivo. Proprio stamane il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, ha assicurato che prima di arrivare allo sciopero i sindacati sono disponibili a un confronto con il governo anche in extremis. ''vediamo -dice all'Adnkronos- io sono fiducioso tante volte le idee possono cambiare''.