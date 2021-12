Covid: Musumeci, 'Natale riappropriandoci della nostra libertà ma rispettando le norme'

08 dicembre 2021 a

a

a

Palermo, 8 dic. (Adnkronos) - "Affronteremo questo Natale con grande senso di responsabilità e con tutte le aperture ordinarie perché abbiamo bisogno di vivere un Natale nella consapevolezza che il momento è delicato ma anche con la voglia di riappropriarci della nostra libertà in una cornice di norme da rispettare se non vogliamo la chiusura, come è accaduto nello scorso Natale, anche se si è trattato di una chiusura parziale". Lo ha detto Nello Musumeci parlando con i giornalisti a Palazzo d'Orleans.