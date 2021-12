La New Era Biotechnology, il nuovo membro del Parco Industriale Cina-Bielorussia Great Stone (CBIP), promotore attivo nella cooperazione tra Cina e Bielorussia

09 dicembre 2021 a

MINSK, Bielorussia, 8 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Come un'impresa situata nel CBIP, la New Era Biotechnology Co., Ltd. ha partecipato alla quarta edizione del China International Import Expo (CIIE) la quale si èinaugurata a Shanghai il 5 novembre 2021.

CBIP si trova a Minsk, capitale della Repubblica di Bielorussia e incrocio importante della Cintura Economica della Via della Seta. Negli ultimi anni, la Cina e la Bielorussia hanno ottenuto scambi e cooperazioni fruttuosi nel campo della prevenzione pandemica e della medicina tradizionale e recentemente CBIP ha contribuito nuovi sviluppi nel facilitare la cooperazione tra i due paesi nella lotta al Covid-19 e nell'ambito della medicina erboristica cinese. Con il sostegno dei governi dei due paesi, CBIP svolge un ruolo sempre più importante come una piattaforma solida per la promozione della cooperazione regionale e gli scambi economici e commerciali tra i due paesi e funge anche da piattaforma per la cooperazione internazionale sulla capacitàproduttiva e l'innovazione scientifica e tecnologica lungo "One Belt One Road". Attualmente CBIP ospita 80 imprese.

Nel marzo 2021, l'Istituto della Cultura ed Economia Jintai, guidato dal Dr. Cai Chuanqing, ha fondato la New Era Biotechnology Co., Ltd. in CBIP. È la 69a azienda in CBIP e la prima dedicata nella medicina erboristica cinese. La tradizione unica della medicina popolare bielorussa e le ricche risorse di piante medicinali offrono ampie prospettive per la cooperazione della medicina tradizionale dei due paesi.

Nel giugno 2021, la Bielorussia ha emesso un decreto presidenziale sull'integrazione dell'ambiente imprenditoriale del CBIP. Il decreto presidenziale consente alle imprese del CIBP di fornire servizi sanitari con le terapie erboristiche cinesi tradizionali senza registrazione obbligatoria e licenza dalle autorità bielorusse.

