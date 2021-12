Lusso rilassato, cottagecore e sostenibilità: ecco le tendenze nozze 2022

09 dicembre 2021 a

Milano, 9 dicembre 2021 - Se il 2021 ha segnato il ritorno dei matrimoni, il 2022 promette essere l'anno del boom. Tra le numerose proposte di nozze e i rinvii dovuti al COVID-19, le agende dei professionisti del settore scoppiano e i futuri sposi non vedono l'ora di celebrare il loro grande Sì come da tempo sognato. Ma come saranno le nozze del prossimo anno? Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, in qualità di leader del settore nuziale e punto di contatto tra aziende e coppie di sposi, ha analizzato su scala internazionale e locale quali saranno le tendenze nozze 2022. Ecco quindi tutte le novità per i futuri sposi che sono alla prese con l'organizzazione del giorno più importante della propria vita.

Aspetti generali

Lusso rilassato: stile spontaneo, meno protocollo e formalità, più personalizzazione e libertà artistica anche nei matrimoni più lussuosi

Questa è una tendenza già osservata nei matrimoni 2021 e che si conferma per il prossimo anno: dopo il duro periodo di emergenza sanitaria, c'è molta voglia di sorprendere festeggiando nel massimo della convivialità e della spensieratezza. Le coppie vogliono celebrare l'amore con stile,avere una festa epica, meno formale e condividerla con tutti i propri invitati, che in media sono circa 114 in Italia, come riportato dal Libro Bianco del Matrimonio , pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School. Anche nel caso delle decorazioni in generale, le coppie evitano la tradizione e prendono decisioni basate sul gusto personale. Non dimentichiamo che molte coppie hanno rimandato, cambiato, riorganizzato la loro vita e le loro finanze per celebrare finalmente il loro giorno, quindi tendono a non scendere a compromessi rispetto alle aspettative e le richieste della famiglia. Inoltre, con l'aumento della domanda e le date piene, molte coppie abbracciano l'idea che un matrimonio di giovedì sia altrettanto speciale come un evento nel fine settimana.

Sostenibilità: scelta di fornitori locali

Il tema della sostenibilità è all'ordine del giorno e il settore nuziale non ne è estraneo. In questo senso, durante il processo di organizzazione, molte coppie si stanno concentrando sui modi in cui possono promuovere e sostenere le aziende locali. L'obiettivo è quello di preservare la loro cultura nel giorno del loro matrimonio e poter contribuire alla loro economia.

Centralità dell'invitato e nozze personalizzate

Le coppie sono ancora una volta alla ricerca di modi per coccolare e far sentire a casa i propri ospiti. Sono coscienti del fatto che, molto probabilmente, il loro matrimonio rappresenti la prima occasione per molte famiglie di partecipare a una festa dopo tanto tempo e sono particolarmente sensibili a questo fatto. Stiamo assistendo all'emergere di tocchi personali e premurosi per coinvolgere gli invitati anche nei confronti dei menù: pensati sulla base dei cibi preferiti della coppia, sul vino che hanno gustato prima del loro primo bacio o il primo piatto che hanno preparato insieme a casa. Altra opzione sono i food truck notturni con piatti del primo appuntamento.

Destination weddings “locali” o “weekend weddings”

Insieme al boom dei matrimoni, stiamo assistendo anche all'inizio di un boom dei viaggi. Le coppie stanno combinando le due cose organizzando un matrimonio con destinazione locale: le coppie sono pronte ad allontanarsi un poco dopo un anno e mezzo in cui sono state confinate e hanno potuto risparmiare. Non c'è bisogno di prenotare un jet privato o affittare un castello in un'altra città o Paese, le coppie stanno riscoprendo destinazioni più locali, luoghi che sono a poche ore di macchina dalla loro città natale, ma che permettono loro di sentirsi come se fossero in vacanza e celebrare il matrimonio durante un fine settimana per esempio, prolungando l'evento.

La tecnologia al servizio dei matrimoni

Durante la pandemia, le coppie che sono state costrette a ridurre la lista degli invitati hanno utilizzato la tecnologia video per includere le persone care impossibilitate a partecipare fisicamente. E, mentre la maggior parte delle restrizioni sono state eliminate, il live streaming è arrivato per restare: le aziende che offrono servizi di streaming sono in aumento e i videografi stanno aggiungendo questo servizio ai loro pacchetti, dando alle coppie la possibilità di offrire alla famiglia e agli amici una grande alternativa per assistere al matrimonio. Anche le conferme di partecipazione online stanno crescendo di popolarità: attraverso codici QR personalizzati, le coppie indirizzano gli ospiti al loro sito web del matrimonio per confermare la propria presenza.

Fiori, decorazioni e bomboniere

Stile “cottagecore”: bellezza, natura, artigianalità ed ecosostenibilità

Si tratta di uno stile tipicamente british talmente noto nel mondo dei social da essersi convertito in un vero e proprio trend anche nel mondo nuziale, grazie al contributo dato dalle ambientazioni dell'amatissima serie Bridgerton. Bellissime decorazioni floreali, allestimenti con sedute in velluto,decorazioni dorate e abbigliamento in coordinato per aggiungere un tocco “chic” allo scenario di campagna sono solo alcuni degli elementi ai quali le coppie ricorreranno per ricreare questa atmosfera. Questo stile sarà quindi il re delle nozze 2022 considerando che, secondo un sondaggio di Matrimonio.com, ben il 54,6% delle coppie prevede di svolgere il ricevimento all'aperto.

Elementi naturali vs colori vivaci

Elementi in fibra naturale (rattan, iuta etc.), candelabri in nappa macramè, sedie wishbone e sedute di velluto in toni neutri hanno creato un'estetica calda e confortevole negli allestimenti del 2021 e ciò prevarrà anche nelle tendenze 2022. Si assisterà ad una prevalenza di elementi in legno lavorato ma anche naturale in elementi come il porta fedi, il seating plan, chill out etc. A questo stile si affiancano colori vivaci, creando una vera e propria dicotomia tra colori brillanti e neutri. Anche in questo caso si assiste ad una certa flessibilità e spontaneità: le coppie scelgono una tavolozza di colori più ampia rispetto ai canonici 2-3 toni dai quali non si discostano.

I toni terrosi come il nude, beige, bianco tenue, rosa cipria e ruggine stanno guadagnando molto terreno, fungendo da base: i toni del tramonto, i rossi tenui e gli ambrati saranno in voga nella primavera ed estate del 2022.

Tensostrutture trasparenti con un tocco funzionale

Per accogliere questa preferenza dei matrimoni all'aperto, le tensostrutture con un tocco funzionale emergeranno come tendenza di nozze nel 2022. Grandi gazebo trasparenti che non oscurano il paesaggio naturale e si fondono con l'ambiente circostante saranno più richiesti che mai. D'altra parte, l'aumento dei matrimoni in ambienti naturali e all'aperto, comporta che molte location stiano cercando modi per rendere l'esterno più accogliente e così vedremo spazi più elaborati sulle terrazze e nei giardini. Per esempio, delle zone sopraelevate sono un nuovo elemento nei matrimoni che forniscono punti di vista panoramici per gli ospiti. Possono anche diventare un luogo perfetto per i cocktail party.

Decorazione floreale: mix di fiori secchi e di stagione dai colori sgargianti

Le coppie sono attente all'ambiente e cercano di ridurre al minimo i rifiuti. Ecco perché nel 2022 ci aspettiamo di vedere un aumento dei fiori secchi come parte delle decorazioni di nozze, una tendenza sia elegante che sostenibile. Anche i fiori di stagione e quelli stabilizzati continueranno ad essere tra i fiori più ricercati. I colori più gettonati? Rosa brillante, viola, rosso e arancione, mescolati e in abbinamento a piante e foglie per un tocco naturale.

Bomboniere e regali per gli invitati: viva la solidarietà

Le nuove generazioni vogliono fare la differenza con le loro azioni e le coppie sono sempre più desiderose di restituire qualcosa attraverso i loro eventi. Ecco perché vediamo sempre più coppie che danno un contributo finanziario per ogni ospite a una causa a cui tengono. Regali di prodotti fatti amano, sostenibili o locali come bottiglie di olio, vino, saponi, birre artigianali con etichette personalizzate etc. Diversi formati di piante come regali decorativi: terrari, fiori secchi incapsulati o in vasi di vetro saranno anche molto presenti ai matrimoni. Gli involucri saranno fatti di tessuto, cartone, carta o direttamente senza involucro per eliminare l'uso della plastica. A conferma di ciò, circa il 27% delle coppie intervistate da Matrimonio.com in un recente sondaggio, dichiara che farà regali ecologici/sostenibili/responsabili agli invitati.

Animazione

Sorprese e intrattenimento per gli ospiti

Dopo più di un anno di restrizioni, l'intrattenimento avrà un ruolo centrale e sarà sempre più caratterizzato da elementi ed esperienze a sorpresa: band dal vivo, stand di dolcetti per bambini, stand fotografici a 360º, cannoni di coriandoli, ballerini, pittori dal vivo o giochi a premi durante il ricevimento possono essere buoni elementi effetto sorpresa. Si vedranno anche giochi non strettamente legati alle nozze per creare un'atmosfera da festa nelle zone all'aperto: ping-pong, bocce, shangai gigante, Jenga, calcio balilla per gli adulti o bolle giganti per i più piccoli.

Ricevimento

Tavoli rettangolari stile “guinguette”

Il raffinato stile bucolico che ricorda lo stile "Guinguette" sarà presente nei matrimoni del 2022 soprattutto in uno degli elementi più importanti della decorazione: i tavoli. Si vedranno allestimenti con lunghi tavoli rettangolari, centrotavola bohemien e vegetali con un tocco chic. Saranno presenti tovaglie e stoviglie in stile jouy e anche il vetro colorato porterà un tocco vintage e sarà mescolato con il resto dei colori più neutri della decorazione (verde petrolio, oro rosa, terra). Come anticipato, i mobili in rattan o vimini e i tessuti di lino, canapa e cotone avranno un ruolo altrettanto importante nella composizione dei tavoli.

Cucina eco friendly e monoporzioni di alta qualità

Le nozze del 2021 hanno assistito alla crescita del cibo in monoporzione. Nel 2022 si affiancherà a questo trend il concetto di "cibo individuale di alta qualità": degustazioni di caviale, preparazione disushi, dessert ricercati etc. per monoporzioni con stile. Si cercherà di mantenere il classico open bar, sempre adattato alle misure da COVID-19. Le isole o “corner food” continueranno a funzionare molto bene perché in grado di disperdere i grandi gruppi di persone e fungere da elemento decorativo/esperienziale. La cucina sarà più ecofriendly che in qualsiasi stagione precedente. Si noterà un aumento di cucina e cibo locale, una maggiore scelta e selezione di menù con opzioni vegane, alternative per intolleranze alimentari e attenzione alla cucina zero rifiuti. Matrimonio.com aveva già osservato questa tendenza prendere piede dato che, secondo un sondaggio tra i suoi utenti, il 46.3% delle coppie considera essenziale scegliere cibo locale a km 0 per il ricevimento. E, seguendo la linea dell'inclusività, anche gli ospiti che non bevono alcolici saranno presi in considerazione, includendo i cosiddetti 'mocktails' alla lista, combinati con cocktail d'autore con guarnizioni e presentazioni molto instagrammabili.

Arriva il “wedding brunch"

A causa della diminuzione della disponibilità stiamo iniziando a vedere matrimoni con brunch. Permettono alle coppie di essere creative con le loro idee in ambito food - esempio pollo fritto e waffles, nastri trasportatori di biscotti, tacos per la colazione, donuts e tutto il cibo tradizionale che associamo al pranzo del weekend. Questa opzione è scelta anche da coloro che sentono il bisogno di avere, per esempio, un evento parallelo al matrimonio ufficiale con amici o ospiti che non sono così vicini ma con i quali si vuole condividere il momento, come i colleghi di lavoro.

Torte nuziali in miniatura, decorazioni floreale e cake hoops

La torta nuziale rappresenta un elemento tradizionale all'interno di ogni matrimonio. Molte coppie, però, sono alla ricerca di alternative in modo che gli invitati possano anche solo assaggiarla senza che vada sprecata. Per questo motivo optano per mini-torte o torte individuali (già viste nel 2021) alle quali si aggiungono il gelato, i macarons o anche i churros. In molte occasioni vengono presentate in un tavolo allestito ad hoc in modo che gli invitati possano prendere la propria porzione senza sprechi e solo se di loro gradimento. Per quanto riguarda la tipologia, la celeberrima naked cake cede il palco a fiori e altre decorazioni: i fiori secchi o freschi e le decorazioni di zucchero fatte a mano aggiungono eleganza a uno stile rustico. I “cake hoops”, cerchi di legno decorati con petali dai colori pastello o forme geometriche dorate che si mescolano ad elementi naturali sono modi per dare a una torta nuziale più piccola una presenza molto più grande. Nel nostro Paese, inoltre, le torte nuziali presentate su altalene stanno diventando sempre più popolari.

Reportage di nozze

Fotografie con nuove prospettive

Le fotografie in stile "Gray Malin" sono il prossimo must del matrimonio del 2022: le coppie stanno sperimentando nuove altezze, angolazioni e modi divertenti per catturare la loro storia d'amore sia nella sessione prematrimoniale che nel giorno delle nozze. Gli ambienti immersi nella natura permettono di scattare fotografie dall'alto. I fotografi stanno offrendo pacchetti di fotografia aerea e la domanda è in continua crescita. I colori caldi, il filtro caleidoscopio e la post produzione regaleranno un'atmosfera retrò già vista in precedenza. Le sessioni “extra” al matrimonio come il “trash the dress” o le foto della proposta di nozze sono ancora in aumento.

Moda nuziale | Sposa

Moda nuziale di estremi: ritorno al classico vs stile rilassato

Anche in questo caso la serie Bridgerton e il suo stile vittoriano influenzano le future spose: maniche lunghe, colletti alti, pizzo, corsetti e gonne voluminose soprattutto per i matrimoni di lusso rappresentano il nuovo trend in abiti da sposa. Ad ogni modo i disegni minimal continueranno ad avere il loro spazio. Il bianco continuerà a regnare ma, sia negli abiti che negli accessori, farà il suo ingresso il “bianco sporco”: combinato con grigi e beige, il bianco assumerà una nuova dimensione diventando un “bianco non bianco”.

Moda etica e sostenibile

La sostenibilità è il fil rouge delle nozze 2022 e ritroviamo questa attenzione anche nella moda nuziale. Le future spose optano per modelli etici e sostenibili e i tessuti riciclati saranno il nuovo trend. Nicole, Atelier Pronovias, Sophie et Voilá e Jesús Peiró sono alcuni dei brand che hanno inserito abiti sostenibili all'interno delle proprie collezioni.

Gonne con tasche o grandi spacchi, trasparenze e piume

Gli abiti con le tasche saranno un must-have nel 2022. Gonne con grandi aperture per aggiungere un tocco sexy e audace al look da sposa. Piume e ruches avranno un ruolo importante, sia nelle gonne che nelle maniche e le trasparenze, soprattutto nelle scollature, schiene, gonne e maniche stanno guadagnando terreno.

Mini-abiti e tute

Mini-abiti e tute con top glitterati stanno prendendo piede e si presentano come alternative più chic e audaci. Tute, jumpsuit e look con pantaloni continuano a farsi strada, da soli o combinati con overskirt che permettono un doppio modello. Anche se non è il trend maggiore, lo vediamo presente soprattutto nei secondi matrimoni, come alternativa all'abito principale o nei matrimoni civili. Gli abiti midi con taglio a principessa saranno altrettanto presenti nelle nozze 2022, soprattutto per le spose che vogliono indossare un secondo abito per il momento del ballo.

Cut-outs

Se nel 2021 la tendenza sposa per creare un effetto "wow" era la schiena super bassa, quest'anno il tocco sexy sarà dato da disegni cut-out, sia sulla schiena che lateralmente o all'altezza della vita.

Moda nuziale | Sposo

Galateo rilassato e scoordinato sofisticato

Anche in questo caso assistiamo ad un'etichetta meno formale: abbigliamento più casual sarà all'ordine del giorno in cui i colori naturali (marrone, beige, grigio chiaro etc.) saranno un must, nonostante il blu e il nero continueranno a regnare sovrani. Anche lo scoordinato sofisticato farà capolino in questa stagione: l'abito da sposo non deve più abbinare il sopra e il sotto, senza rinunciare all'eleganza. Anche se non in maniera diffusa, inizieremo a vedere qualche sposo vestito di bianco.

Giacche con audaci fantasie stampate

I modelli classici e semplici continuano a vincere ma, sempre più sposi, stanno optando per look piùaudaci con stampe accattivanti, soprattutto sulle giacche. Il tocco audace si trova anche in elementi come la cravatta, il gilet, la fodera della giacca super stampata o anche il tessuto stesso dell'abito (tessuti satinati, tweed, brocard di raso etc.).

Moda nuziale | Invitati

Toni pastello e nude per lei, abiti chiari per lui

Per l'invitata regnano sovrani gli abiti in tonalità pastello e nude, con monospalla o scollo acappuccio. Abiti midi o lunghi con spacchi pronunciati. Molto apprezzate le stampe floreali, con animali o con motivi etnici o geometrici. Per gli abiti monocolore si opta per colori vivaci come il giallo, il fucsia e il verde bottiglia e, anche in questo caso, si segue la moda del pantalone, della tuta e dei crop tops.

Per quanto riguarda l'invitato, si opta per abiti casual dai colori chiari come l'azzurro, il beige o il crema, che danno un tocco urban e giovanile, spesso senza giacca.

Luna di miele

Luna di miele locale vs il viaggio della vita

Con la pandemia, molte coppie hanno scoperto destinazioni locali che non avevano precedentemente considerato e che ora si stanno rivelando delle buone opzioni. Si può dire che siano tornate le lune di miele dei nostri nonni. Molte altre coppie, invece, hanno dovuto placare il loro desiderio di viaggiare e, sommando il fatto che hanno avuto tempo per risparmiare, possono pianificare un viaggio il più lontano ed esotico possibile per compensare il tempo "perso" senzaviaggiare. Destinazioni come l'Asia e le isole dell'Oceano Indiano saranno molto di moda. La componente ecologica sarà presente anche nei viaggi di nozze in cui vedremo sempre più coppie fare giri in bicicletta, in treno e organizzare viaggi su strada in roulotte.

Nonostante i trend per il prossimo anno prevedano nozze generalmente molto più informali e rilassate, ogni coppia sceglierà come organizzare il proprio grande giorno. La personalizzazione, i dettagli e la cura che i futuri sposi dedicano al proprio matrimonio rendono ogni celebrazione unica e speciale e, proprio per questo, assisteremo a tanti matrimoni diversi quante saranno le coppie a dirsi "Sì, lo voglio".

