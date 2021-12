09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic (Adnkronos) - Sulla riforma dell'Irpef "la strada è positiva, anche con le scelte che abbiamo fatto sulle decontribuzioni, perchè le aliquote non dicono tutto. Ma è importante prendere un impegno politico per la continuità. Noi ci impegnamo politicamente, se saremo ancora al governo, per fare sì che la decontribuzione diventi permanente". Lo ha detto Enrico Letta a Corriere Tv.