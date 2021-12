L. elettorale: Letta, 'molti danni dal Rosatellum, ne parliamo dopo il Quirinale'

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic (Adnkronos) - "Questa legge elettorale ha fatto molti danni al sistema politico, che è molto frammentato. Non è solo colpa della legge elettorale, ma anche delle regole della vita parlamentare. Dopo l'elezione del capo dello Stato dovremmo aprire una riflessione su come fare le riforme necessarie. Dico dopo perchè adesso il centrodestra è bloccato intorno alla candidatura di Berlusconi al Quirinale e non mi sembra disponibile a fare ragionamenti sulle riforme". Lo ha detto Enrico Letta a Corriere Tv.