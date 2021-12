La Sartoria dal 1982: La nuova tendenza di moda è la camicia artigianale di alta qualità

09 dicembre 2021 a

(Lecce, 9 dicembre 2021) - L'azienda pugliese si riconferma leader nel settore della camiceria con creazioni d'eccellenza tutta italiana

Lecce, 9 dicembre 2021 - La camicia sta vivendo un periodo di grande rilancio in quanto capo di abbigliamento molto versatile e adatto per ogni occasione: dallo stile chic al casual e allo sportivo, oggi questo indumento passepartout non può mancare nel guardaroba di ognuno di noi, ma è fondamentale che sia di taglio perfetto, curato nei dettagli e realizzato con stoffe di primissima qualità.

Chi ha saputo cavalcare le mode con produzioni sempre attuali distinguendosi sul mercato con creazioni artigianali d'eccellenza è La Sartoria dal 1982 di Tuglie, in provincia di Lecce, che fa della classe e del made in Italy i punti qualificanti della propria attività da quasi 40 anni. Qui, l'arte della camiceria è ai suoi massimi livelli da quando, nell'originario laboratorio sartoriale, si posavano le basi per realizzare capi di abbigliamento che erano già frutto di un'eccellenza tutta italiana. Negli anni l'azienda si è rinnovata grazie all'intraprendenza di Giuseppe Gatto e dei figli Marco, Cosimo e Luca che oggi portano avanti questa bella realtà imprenditoriale giunta alla terza generazione e fatta di conoscenza dei materiali, know-how e macchinari all'avanguardia, alta qualità dei tessuti, tutti italiani, ed eccellenza dei filati, in una parola: vera artigianalità.

«La nostra produzione ruota attorno all'abbigliamento per uomo e per donna: realizziamo camicie classiche e sportive, abiti e t-shirt – spiega Marco Gatto -. Cerchiamo di portare in alto il made in Italy con creatività, competenza e formazione continua del personale: ogni conoscenza nuova nel nostro settore è un elemento determinante per mantenere elevati gli standard dei nostri prodotti e accontentare così i desideri di una clientela sempre più esigente».

Per offrire ai clienti un servizio esclusivo e di qualità l'azienda pugliese ha investito molto nei macchinari: «L'innovazione e la tecnologia viaggiano di pari passo anche nel nostro comparto: negli anni siamo riusciti a rinnovare il nostro brand anche grazie ad importanti investimenti: con l'acquisto di nuovi macchinari oggi possiamo coniugare l'artigianalità di una creazione esclusiva, dove la cura dei particolari è ancora affidata alla mano sapiente dell'uomo, con l'innovazione tecnologica».

Gli alti livelli qualitativi permettono alla Sartoria di lavorare anche in conto terzi stringendo partnership con i brand di spicco del settore fashion: «Grazie alla grande esperienza e alla natura artigianale dei nostri capi abbiamo inaugurato due nuove linee di abbigliamento: Andrea Barbato e McBart, brand che sono la massima espressione della nostra produzione sartoriale. Questi due marchi vanno ad aggiungersi al nostro vasto assortimento di indumenti per uomo e donna: oltre alle camicie classiche e sportive, infatti, noi realizziamo anche giacche, abiti, t-shirt, pantaloni e giubbotti. Tutti prodotti di alta qualità e curati nei particolari».

Sartorialità sì, ma anche voglia di farsi conoscere da una platea più ampia: quest'anno l'azienda pugliese inaugura un nuovo sito internet, completo delle produzioni, dei cataloghi e dei servizi offerti, sempre nel solco del rinnovamento che l'ha resa una realtà importante nel settore dei prodotti di eccellenza.

Contatti: www.lasartoriadal1982.it