SNAI – F1: Hamilton-Verstappen, duello sul filo ma in quota comanda il britannico

Ad Abu Dhabi va in scena il gran finale di stagione: il pilota della Mercedes e lo sfidante della Red Bull partono a pari punti, ma il pronostico è dalla parte del campione in carica, dato a 1,50. A 2,50 il primo sigillo in carriera di MadMax.

Milano, 9 dicembre 2021 – Un mese fa, il Mondiale di Formula 1 sembrava in mano a Max Verstappen. Poi, in Brasile, il cambio motore di Lewis Hamilton ha stravolto tutto. Così il Circus si trova davanti al finale di stagione più bello di sempre. Ad Abu Dhabi, i due rivali partiranno con lo stesso numero di punti, anche se il pronostico pende nettamente verso il sette volte campione: i betting analyst di SNAI vedono il titolo numero otto di Hamilton a 1,50, mentre si gioca a 2,50 la vittoria di Verstappen. Per il Mondiale costruttori c'è solo la Mercedes, data 1,03, mentre la Red Bull è a 9,00.

Leclerc, colpo di coda a 50 – Dopo la grande rimonta, Il britannico è ovviamente favorito anche per l'ultimo Gran Premio dell'anno, nel quale un suo successo si gioca a 1,75. Segue sempre Verstappen, che con il primo posto si garantirebbe il titolo: per lui, la vittoria a Yas Marina è in quota a 2,50. Lontani gli altri: Valtteri Bottas è proposto a 12, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono rispettivamente a 50 e 75. Per le qualifiche, una pole di Hamilton si gioca a 1,85, segue Verstappen a 2,50, con Bottas a 5,50.

