Giustizia: Rossomando, 'a Cartabia elencate priorità, serve disciplina su candidabilità'**

Roma, 9 dic (Adnkronos) - "Abbiamo elencato quali sono le nostre priorità". Lo spiega la responsabile Giustizia del Pd Anna Rossomando dopo l'incontro con la ministra Cartabia per il tavolo con i partiti sulla giustizia.

"La legge elettorale non è risolutiva delle criticità che sono sul tavolo, quindi insistiamo su tutti gli altri aspetti che riguardano il funzionamento del Csm -spiega la vice presidente del Senato-. Quindi, stop alle nomine a 'pacchetto', sui Consigli giudiziari diritto di voto degli avvocati, parità di genere. Un altro aspetto importante è l'apertura al'esterno per i segretari del Csm, oggi accedono solo magistrati, noi proponiamo che si acceda con concorso aperto ad altri operatori del diritto".

Rossomando spiega ancora: "Sulla candidabilità insistiamo su una proposta già fatta da tempo, quella di non potersi candidare nello stesso distretto dove hai esercitato funzioni e la parificazione delle cariche elettive locali a quelle parlamentari. Il caso Maresca non è il primo e non sarà l'ultimo se non interveniamo. C'è bisogno di una disciplina giusta e costituzionalmente orientata, c'è il tema di come entri e di come esci. Nella scorsa legislatura, tra l'altro, abbiamo approvato una legge alla Camera, poi bloccata al Senato, che conteneva già queste disposizioni".