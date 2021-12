Covid: Ema, 'in aumento contagi e ricoveri bimbi 5-11 anni, vaccino sicuro'

09 dicembre 2021 a

Amsterdam, 9 dic. (Adnkronos Salute) - I contagi e i ricoveri per Covid-19 di bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni "sono in aumento negli ultimi mesi", spiega l'Ema in un briefing. "Tutti i bambini di questa fascia di età devono essere considerati per la vaccinazione, anche se deve essere data la priorità ai soggetti a rischio di contrarre forme gravi di Covid", si precisa. "I dati sulla sicurezza dei vaccini per questa fascia di età sono rassicuranti. A ora, non è emersa, dalla campagna vaccinale estesa negli Usa, alcuna preoccupazione per la sicurezza".