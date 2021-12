A Padova si conclude il Roadshow Sidex di Venicepromex: 7 tappe in tutte le province Venete

09 dicembre 2021 a

(09 dicembre 2021) - 09 dicembre 2021 – Un tour nelle province del Veneto per fornire informazioni e conoscenza alle imprese sul tema dell'export. È questo il senso del progetto Sidex- The Bright Side of the Export che in queste settimane ha portato Venicepromex, l'Agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto, a Belluno, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza e a Padova appuntamenti nel corso dei quali ha toccato diverse tematiche come la contrattualistica, il marketing, aspetti di diritto commerciale e con alcuni focus sui Paesi che presentano opportunità per l'export. Con questo progetto Venicepromex ha invertito il modello andando direttamente sul territorio con l'obiettivo di essere a fianco delle imprese.

L'export è un volano per la crescita e lo sviluppo del Pil delle imprese. Per questo Venicepromex nell'ambito del programma regionale “Approccio all'Export”, ha ideato il ciclo di incontri “SIDEX” che ha l'obiettivo di mettersi "al fianco" del sistema imprenditoriale veneto nell'approccio ai mercati internazionali attraverso indicazioni pratiche e riferimenti utili. Ogni incontro prevede la presenza di un esperto in internazionalizzazione che fornirà un punto di vista autorevole in merito a quale sia la "check list" per penetrare nei mercati internazionali in modo sicuro ed efficace. Nel corso degli incontri operativi gli imprenditori avranno la possibilità di collegarsi con le Camere di Commercio Italiane all'estero e gli uffici ICE per avere un canale di contatto diretto per eventuali informazioni ed indicazioni.

L'ultima tappa del ciclo di incontri di Sidex si è tenuta a Padova con un approfondimento sugli aspetti doganali. La giornata di lavori si è aperta con i saluti del vicepresidente della Camera di Commercio di Padova, Franco Pasqualetti: “questo incontro può dare sicuramente alle nostre imprese buone indicazioni e riferimenti utili. Si tratta di due aspetti fondamentali per affrontare i mercati internazionali che rappresentano una grande opportunità per il nostro sistema economico. Come dimostrano gli indicatori ed i trend degli ultimi mesi è evidente come l'export rappresenti un fattore di traino della nostra economia per questo i nostri imprenditori devono essere sempre più preparati i processi di internazionalizzazione”

Successivamente è intervenuto il direttore generale di Venicepromex, Franco Conzato, che ha tracciato un bilancio del ciclo di incontri: “è l'ultima tappa di un percorso che ci ha visto fare un grande lavoro di squadra perché sono state coinvolte tutte le Camere di Commercio del Veneto e la partecipazione è stata davvero importante. L'obiettivo primario di Sidex è stato quello di dare informazioni corrette e di mettere nelle condizioni i nostri imprenditori di affrontare i mercati esteri che richiedono oggi pianificazione e strategia. E, senza ombra di dubbio, come testimonia l'incontro di oggi ci siamo riusciti. E Sidex conclude il suo percorso con il collegamento con l'ufficio di Bruxelles di Unioncamere del Veneto proprio per ribadire l'importanza per le imprese di avere un presidio nel centro operativo dell'Unione Europea. L'internazionalizzazione e i mercati esteri sono contendibili solo dalle grandi imprese, ma il tessuto di PMI del nostro sistema economico ha tutte le carte in regola per ottenere risultati soddisfacenti e Venicepromex e pronto a dare loro un supporto”.

Giuseppe De Marinis, esperto in commercio internazionale, ha ricordato come: “il tema della disciplinale doganale sia centrale nelle operazioni con l'estero soprattutto se parliamo dei paesi extra UE. Se consideriamo che oggi le imprese giocano in un mercato altamente competitivo e soprattutto globale non considerare gli aspetti doganali strategici può portare anche a situazioni di insuccesso. Questo incontro è molto importante perché riusciamo a sensibilizzare le aziende su un tema fondamentale e le mettiamo a conoscenza delle problematiche da affrontare nel processo di internazionalizzazione”.

