Covid: bozza dl, 50 mln per straordinari Forze ordine in prima linea

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Una spesa di quasi 50 milioni -49.103.808 euro per l'esattezza- per gli straordinari delle forze dell'ordine impegnate nell'emergenza Covid, tra controlli e impegno sul campo. "Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808", si legge nella bozza del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso e visionato dall'Adnkronos.