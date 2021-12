Governo: Malpezzi (Pd), 'politica sia seria, serve autorevole fino a fine legislatura'

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Questa legislatura deve arrivare alla sua scadenza naturale: non possiamo rischiare di rimanere senza un governo autorevole nei prossimi mesi che saranno decisivi nella lotta contro il Covid e per la messa a terra del Pnrr da cui dipende il futuro del Paese. Le forze politiche devono essere responsabili e assicurare la stabilità necessaria. Il Paese sta ripartendo con una crescita robusta e sta contenendo, al contrario di molti altri, la quarta ondata di Covid. Dobbiamo essere seri e aver un governo in carica, forte, fino alla fine della legislatura”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a ‘Oggi è un altro giorno' su Rai 1.