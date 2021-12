Governo: ok Cdm a dl, 1,8 mld a vaccini e farmaci anti-Covid, 1,4 mld a Rfi**

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri al dl con misure finanziarie urgenti recante anticipi di spesa per il 2021. Il decreto che ha ottenuto il disco verde del Cdm prevede, in particolare, 1 miliardo e 850 milioni per l'acquisto di farmaci e vaccini anti-Covid, 1 miliardo e 400 milioni per la Rete ferroviaria italiana e circa 50 milioni per gli straordinari delle forze dell'ordine in prima linea nella lotta all'emergenza nata dalla pandemia.