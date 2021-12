Pnrr: Conte, 'governo acceleri per rafforzare presidi anticorruzione'

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "La corruzione annichilisce la voglia di riscatto di tanti territori, toglie risorse ai nostri ospedali, alle scuole, ai servizi; deprime le speranze dei giovani che si battono per un futuro migliore, frustra lo slancio degli imprenditori che contano sulle proprie capacità. La Giornata internazionale contro la corruzione è un momento che ci spinge a fare qualcosa di più, in un momento cruciale per la nostra storia. Nel 2019 abbiamo alzato lo scudo di protezione dell'Italia con la normativa 'Spazzacorrotti', ma la strada è ancora lunga". Così, in un post su Facebook, il leader del M5S Giuseppe Conte.

"Di fronte alla sfida dei fondi europei del Pnrr condividiamo l'auspicio del Presidente dell'Anac Busia: è il momento che il Governo acceleri subito il percorso di riforma per il rafforzamento dei presidi anticorruzione. Gli oltre 200 miliardi che abbiamo conquistato in Europa lo scorso anno devono migliorare la vita degli italiani, non finire sotto i tentacoli di chi ruba speranza e futuro. Non lo permetteremo", conclude l'ex premier.