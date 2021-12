Sace: Latini, 'con Garanzia Italia accolte richieste per oltre 30 mld'

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - "In 18 mesi di operatività di Garanzia Italia in Sace abbiamo accolto più di 3.800 richieste per un totale di 30,5 miliardi". Lo ha sottolineato Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sace, in audizione sull'operativita' dello strumento Garanzia Italia, davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Uno strumento che - ha spiegato - "in un momento così complesso" ha permesso di fornire un supporto "anche su tutta la filiera produttiva di riferimento".

"Garanzia Italia ha avuto una funzione di supporto sociale" ha rivendicato l'ad di Sace, ricordando come "la finalità degli investimenti sottostanti il finanziamento era per i pagamenti verso i fornitori e per i pagamenti del personale". "Il decreto Liquidità prevedeva un plafond di liquidità di 200 miliardi, definito però in uno scenario 'worst case'" ha spiegato, sottolineando come "la richiesta reale delle imprese è stata circa del 15%".

In dettaglio, ha spiegato Latini, per la procedura ordinaria relativa alle imprese di dimensioni maggiori sono state accolte "18 operazioni per un totale di 10 miliardi per 17 aziende beneficiarie, estremamente rappresentative del sistema industriale italiano e in settori strategici per il Paese". Le richieste per la procedura semplificata sono state invece "3.800 per circa 20 miliardi e le banche agenti sono state circa 60. Le imprese beneficiarie sono state 1899 di cui il 20% Pmi, il 50% mid-corporate e il 30 per cento grandi imprese". Sono aziende attive, ha sottolineato, "in quei settori che hanno risentito di più delle misure restrittive": la ripartizione geografica vede "il 65 per cento delle garanzie emesse nel Nord, il 23 per cento nel Centro ed il 12 pe cento al Sud e nelle isole".