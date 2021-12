Eutanasia: Bazoli (Pd), 'spero dialogo in aula come in commissione'

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Sono contento per la conclusione dei lavori in commissione sul suicidio assistito, che ci permette di arrivare in Aula lunedì prossimo. Ringrazio tutti i gruppi per il lavoro accurato e costruttivo che ha consentito di migliorare il testo di partenza. Mi auguro che lo stesso spirito di confronto e dialogo possa essere mantenuto anche in Aula, per consentire al Parlamento di approvare una legge in linea con i principi e le raccomandazioni della Corte costituzionale, su un tema delicato che ci riguarda tutti senza distinzioni”. Così Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia della Camera.