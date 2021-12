Quirinale: Mattarella firma 7 provvedimenti di clemenza individuale

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il Presidente Mattarella ha adottato sette provvedimenti di clemenza individuale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione – sette decreti di grazia, in ordine ai quali la Ministra della Giustizia, a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole". Si legge in una nota del Quirinale.

Questi i beneficiari dei provvedimenti di clemenza: Strano Michele, nato nel 1968, condannato a sei anni, due mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di omicidio volontario commesso nel 2012, nel corso di una rapina ai suoi danni nella quale era rimasto ucciso anche suo fratello. Nel concedere la grazia di un anno di reclusione il Capo dello Stato ha tenuto conto del parere favorevole, formulato dal competente Procuratore Generale, e del percorso di riconciliazione avvenuto tra i familiari delle due vittime.

Garrone Carlo, nato nel 1941, condannato a quattordici anni di reclusione per l'omicidio della sorella, commesso, in un contesto di grave disagio, nel 2014. Nell'adottare l'atto di clemenza (riduzione di un anno e tre mesi di reclusione) il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del condannato. Per effetto di questi due provvedimenti del Capo dello Stato agli interessati rimarrà da espiare una pena non superiore a quattro anni di reclusione, limite che consente al Tribunale di sorveglianza l'applicabilità dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 dell'ordinamento penitenziario).