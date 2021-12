Natale: a Brescia arrivano i carabinieri a cavallo

09 dicembre 2021 a

Milano, 9 dic. (Adnkronos) - A Brescia arrivano i Carabinieri a cavallo da Roma. Il dispositivo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brescia, in occasione delle festività natalizie, vedrà la presenza anche di una pattuglia dei Carabinieri a Cavallo del 4' Reggimento Carabinieri a cavallo di stanza nella capitale. Il reparto, unico interamente montato delle Forze Armate italiane, é erede delle gloriose tradizioni equestri dell'Arma, che nasce nel 1814 proprio a cavallo.

Oggi i militari in servizio presso il Reggimento a cavallo, come quelli presenti a Brescia, svolgono le normali attività d'istituto, quali pattuglie e perlustrazioni in aeree impervie dell'intero territorio nazionale, concorrono nei servizi di ordine pubblico e soccorso in occasione di pubbliche calamità. Il Reggimento a cavallo esegue altresì il tradizionale carosello storico, saggio di alta scuola d'équitazione e sintesi dell'addestramento raggiunto dei cavalieri dell'Arma.

I cittadini bresciani pertanto potranno incontrare i Carabinieri a cavallo nel centro Storico ed in alcuni parchi cittadini, dove i militari saranno in servizio fino all'approssimarsi del Natale.