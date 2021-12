Calcio: Milan, Sinner in visita al centro sportivo rossonero

09 dicembre 2021 a

Milano, 9 dic. - (Adnkronos) - Il numero 10 del mondo e grande tifoso del Milan, Jannik Sinner, ha trascorso la giornata di oggi al centro sportivo di Milanello. Al suo arrivo ha incontrato e scambiato qualche battuta con Sandro Tonali, poi ha incrociato e chiacchierato con il suo idolo Zlatan Ibrahimovic. Successivamente il ventenne altoatesino ha pranzato con l'allenatore rossonero Stefano Pioli e ha ricevuto una maglia del Milan con il suo nome e il numero 10, lasciando a sua volta in dono una racchetta. Sinner ha poi assistito da bordocampo all'allenamento pomeridiano dei rossoneri, impegnati a preparare la sfida contro l'Udinese di sabato sera (in diretta dalle ore 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Una passione per i colori rossoneri che a Sinner è stata trasmessa da un suo compagno di stanza ai tempi dell'Accademia a Bordighera. Il giovane tennista italiano ha poi alimentato sempre più la sua passione per il Milan anche grazie all'ammirazione per Ibrahimovic, il suo idolo. Club rossonero che a sua volta ha sempre esaltato i grandi traguardi conquistati da Sinner in questi mesi sui social.