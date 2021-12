09 dicembre 2021 a

Napoli, 9 dic. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 2-2 il primo tempo di Napoli-Leicester, match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo C di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Per gli azzurri in gol Ounas al 4' ed Elmas al 24', gli inglesi in rete con Evans al 27' e Dewsbury-Hall al 33'.