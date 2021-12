09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Al governo nella prossima legislatura ci andiamo solo se le elezioni le vinciamo. L'idea che noi dobbiamo andare al governo sempre per me è molto negativa per la politica e anche per noi". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ad Atreju.