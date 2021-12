Riforme: Letta, 'se non si vota subito, usiamo legislatura per farle'**

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Io so che voi volete che si voti il più presto possibile ma se si votasse a scadenza, io faccio un appello perchè noi usiamo l'anno che abbiamo davanti per fare cose che non ci saranno più le condizione per fare. Cose che sono fondamentali". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ad Atreju.

"Noi in questa legislatura ci troviamo in un abnorme gruppo misto. Io non ho nulla contro gli attuali componenti del gruppo misto, ma io considero una democrazia che non funziona, una democrazia in cui in 3 anni di legislatura si cambiano 3 governi e c'è un misto che uno dei più importanti in Parlamento". Per Letta si potrebbe adottare il 'metodo europeo' per arginare il fenomeno: "In Europa quando non fai parte di nessun gruppo finisce nei non iscritti e non conviene perchè non tocchi palla".