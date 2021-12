Maltempo: Cdm, 3,4 mln per province Belluno, Treviso, Padova e Vicenza

09 dicembre 2021 a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato l'ulteriore stanziamento di 3.406.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino e dei Comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza e di Longare, in provincia di Vicenza". Lo rende noto Palazzo Chigi nella nota diramata dopo il Cdm.