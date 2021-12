09 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non lo so se questa maggioranza andrebbe avanti dopo di lui. So che questa è una maggioranza molto difficile, fa fatica a stare insieme e se lo stiamo stati fin qui è stato per grande senso di responsabilità da parte di tutti". Così Enrico Letta ad Atreju a chi gli chiede se la maggioranza terrebbe senza Mario Draghi premier.