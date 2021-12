Istat: Sberna (Famiglie Numerose), 'servono 60 mld per la famiglia, investimento sia stratosferico'**

09 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Si deve investire in modo stratosferico nella famiglia. Ci sono una valanga di miliardi e stiamo qui a discutere? E dichiarare che da 12 miliardi spostiamo la lancetta a 18? Questa sarebbe la svolta epocale? Ne servono 60 domani se si ambisce alla primavera demografica". Così all'Adnkronos Mario Sberna, presidente dell'Associazione nazionale Famiglie Numerose, commenta il minimo storico delle nascite comunicato dall'Istat.

"Anche se senz'altro il calo delle nascite è determinato anche da ragioni culturali, come fa una coppia giovane a mettere al mondo figli, senza stabilità, senza lavoro, senza servizi, con un assegno unico che non è un segnale, ma un segnalino ed un Isee che invece di essere riportato a valore uno come avviene in Francia al terzo figlio, scende. E noi con l'Isee ci facciamo i conti ogni giorno - tuona l'attivista - Siamo stupidi noi o gli altri? Lo è la Merkel che dice ti do 800 euro al mese se stai a casa con tuo figlio? Ma di che parliamo?", conclude.