M5S: Castellone, 'auguri a Crippa e direttivo, certa faranno buon lavoro'

09 dicembre 2021

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Faccio i migliori auguri di buon lavoro a Davide Crippa, rieletto capogruppo alla Camera, e ai membri del nuovo direttivo. In questa fase così importante e delicata per il nostro Paese sono certa che svolgeranno un ottimo lavoro. Insieme ci impegneremo con spirito collaborativo e costruttivo per il bene dei cittadini, rappresentando gli obiettivi e ideali del Movimento 5 Stelle". Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Maria Domenica Castellone.