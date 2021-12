Disabilità: Conte, 'ok unanimità Camera segnale forte, M5S avanti su solco tracciato'**

09 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "L'approvazione alla Camera all'unanimità della legge delega sulla disabilità è un segnale molto forte verso tante persone che ci chiedono risposte chiare e concrete. È una delle leve del Pnrr per garantire realmente l'inclusione sociale e progetti di vita indipendente, rimuovere le barriere, semplificare l'accesso ai servizi". Così Giuseppe Conte su Fb.

"Continuiamo lungo il solco che abbiamo tracciato in questi anni: con il Reddito di cittadinanza stiamo sostenendo 231mila famiglie con persone con disabilità, con un impatto su oltre mezzo milione di cittadini; il bonus fino a 500 euro mensili per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili è entrato nella fase attuativa; abbiamo evitato, come M5S, il taglio dell'assegno per gli invalidi parziali che lavorano. Sui caregiver abbiamo ancora lavoro da fare e il Movimento resta in prima linea. C'è ancora strada da percorrere, ma il M5S conosce bene qual è la direzione giusta".