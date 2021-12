Covid: Premier League, rinviata Brighton-Tottenham

09 dicembre 2021 a

Londra, 9 dic. - (Adnkronos) - La gara di Premier League tra Brighton e Tottenham, in programma domenica 12 dicembre, è stata rinviata a data da destinarsi dopo il focolaio di Covid-19 scoppiato all'interno del gruppo squadra degli Spurs. A comunicare il rinvio della gara di campionato è la stessa Premier League con un comunicato ufficiale: "La partita tra il Brighton e il Tottenham Hotspur, in programma domenica 12 dicembre alle 14 (15 italiane ndr), è stata rinviata a seguito di una riunione del consiglio di Premier League di questo pomeriggio. Il Tottenham ha chiesto di rinviare la partita a seguito di un numero significativo di casi positivi di Covid-19 tra i giocatori e il personale del club. Ciò ha portato alla chiusura delle strutture di allenamento della Prima squadra. Dopo il consulto tra il club, la Premier League e l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, il consiglio di amministrazione della Premier League ha preso la decisione di posticipare la partita seguendo le indicazioni dei consulenti medici, con priorità sulla salute dei giocatori e dello staff. La partita rinviata sarà rigiocata a tempo debito e la Premier League augura una rapida ripresa a chi è affetto da Covid-19”. Ieri la Uefa ha rinviato la partita tra i londinesi e il Rennes valida per l'ultima giornata del girone di Conference League.