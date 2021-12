Inaugurato Terminal Crociere a Trapani, Monti (Adsp MSo): "Grande obiettivo raggiunto"

10 dicembre 2021 a

Palermo, 10 dic. (Adnkronos) - "Pensare come era nel 2018 quando abbiamo iniziato questa avventura a Trapani e ritrovarci alla seconda grande inaugurazione che è quella del Terminal Crociere è sicuramente il conseguimento di un grande obiettivo ma anche il frutto del duro lavoro e dell'impegno della squadra dell'Autorità che ha saputo mettere insieme programmazione, progettazione e realizzazione delle opere". A parlare con l'Adnkronos è il presidente dell'Autorità portuale del Mare di Sicilia Occidentale Pasqualino Monti a margine dell'inaugurazione del Terminal Crociere e Passeggeri del porto di Trapani.

Una struttura - l'intervento assieme ad altri lavori di manutenzione è costato 7 milioni di euro - che ha ridisegnato l'affaccio sul mare della città. "Oggi va al suo posto un altro tassello del nostro piano industriale - ha aggiunto - Prima abbiamo inaugurato il Trapani Fast Ferry Terminal, oggi il Terminal Crociere e Passeggeri. Celebriamo, come sempre, la fine di un cantiere il cui risultato è tangibile. Un altro risultato di cui andiamo fieri. Il nostro impegno è quello di proseguire e continuare a realizzare cose concrete. Noi viviamo la nostra Autorità come se fosse un'impresa, un'azienda, come se realizzassimo un prodotto".