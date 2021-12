M5S: Valente, 'grave lacuna non aver creato Comitato Sport'

10 dicembre 2021 a

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "È una grave lacuna non aver dato la giusta considerazione allo sport e non aver creato un Comitato apposito nel nuovo organigramma M5S. Si tratta di un settore che interessa e coinvolge milioni di italiani, non può essere una questione marginale, una sottocategoria di altri Comitati, bisogna dargli la giusta centralità". Lo dice, conversando con l'Adnkronos alla Camera, il deputato 5 Stelle Simone Valente, ex sottosegretario allo Sport. "Sono sempre stato un fermo sostenitore del fatto che il M5S dovesse darsi una struttura", spiega l'esponente grillino, "ma bisogna farlo con criterio se si vuole crescere, altrimenti ogni azione rimarrà un'operazione di facciata solo per poter dire che ci si è rinnovati".

"In queste ore, in tanti, dentro e fuori al MoVimento mi stanno chiedendo spiegazioni in merito, stanno facendo la caccia al tesoro per cercare la parola 'sport' nella nuova organizzazione. La domanda andrebbe indirizzata a chi ha pensato i Comitati, che evidentemente ha considerato marginale il tema dello sport", punge Valente, che conclude: "La politica non può dare attenzione allo sport tramite dichiarazioni e post solo quando le nazionali italiane o i nostri atleti olimpionici vincono le medaglie".