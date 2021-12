Trainline lancia il monitoraggio continuo dei biglietti del treno più convenienti per tornare a casa in vista delle feste natalizie

10 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Grazie al Bigliettometro di Trainline è possibile visionare in tempo reale le variazioni di prezzo sulle 15 tratte ferroviarie più gettonate d'Italia in vista delle feste

Milano, 10 dicembre 2021 - Trainline, app leader in Europa per viaggiare in treno e pullman, annuncia il ritorno del Bigliettometro di Natale : il sistema di monitoraggio continuo che ha lo scopo di aiutare gli utenti dell'app e della piattaforma a trovare la tariffa più vantaggiosa tra quelle disponibili per viaggiare sotto Natale e prenotare per tempo il proprio biglietto del treno.

Sul sito di Trainline è possibile consultare i biglietti del treno più convenienti per un viaggio verso la meritata pausa natalizia all'insegna della semplicità e del risparmio. Secondo un'analisi di Trainline(1), quest'anno il giorno più trafficato del mese di dicembre sarà infatti giovedì 23: saranno moltissimi gli italiani che si sposteranno in treno lungo lo Stivale per raggiungere la destinazione delle proprie vacanze proprio a ridosso dei giorni festivi, compatibilmente con le regole di viaggio adottate dalle Regioni nel periodo.

Le tratte selezionate sono le quindici più ricercate del mese di dicembre secondo i dati in possesso di Trainline (2) e per chiunque volesse cercare la propria tratta, c'è la possibilità di accedere direttamente alla piattaforma Trainline e selezionare il viaggio desiderato.

Il Bigliettometro di Trainline

Attraverso l'utilizzo di data science, il servizio monitora quotidianamente le tariffe in tempo reale dei treni di tutti i maggiori operatori mostrando all'utente il prezzo più conveniente per le quindici tratte più ricercate del periodo natalizio. Ogni giorno il Bigliettometro mette a confronto - per ciascuna delle tratte selezionate - il prezzo più alto del biglietto e quello più conveniente disponibile, permettendo di vedere il conseguente risparmio in euro. Se si guarda ad esempio il prezzo più conveniente per il 23 dicembre sulla tratta Milano-Roma al momento è possibile risparmiare fino a 200,64 euro (3)

La Top 15 delle tratte più ricercate per il mese di dicembre (4):

1. Milano-Roma

2. Milano-Napoli

3. Firenze-Roma

4. Firenze-Milano

5. Roma-Venezia

6. Napoli-Roma

7. Roma -Torino

8. Milano-Venezia

9. Firenze-Napoli

10. Napoli-Torino

11. Bolzano-Roma

12. Bologna-Roma

13. Firenze-Venezia

14. Bologna-Napoli

15. Milano -Salerno

Trainline è disponibile gratuitamente per i dispositivi iOS e Android .

A proposito di Trainline

Trainline ( http://www.thetrainline.com/it ) è la piattaforma indipendente leader per viaggiare in treno e pullman che vende biglietti di treno e pullman a milioni di viaggiatori in tutto il mondo, offrendo loro la possibilità di cercare, prenotare e gestire il viaggio in un unico posto in modo semplice attraverso il sito e l'app, altamente apprezzati dagli utenti. Trainline è un unico store perl'acquistodibigliettiditrenoepullmancheriuniscemilioniditratte,tariffeeoraridi270compagnieferroviarieedipullmanin45 paesi, offrendo ai clienti le migliori soluzioni per i loro viaggi e informazioni di viaggio smart e in tempo reale. L'obiettivo di Trainline è rendere i viaggi in treno e in pullman più facili e accessibili, incoraggiando le persone a fare scelte di viaggio più sostenibili dal punto di vista ambientale.

