Basket: Nba, San Antonio supera Denver 123-111 e torna al successo dopo due sconfitte

San Antonio, 10 dic. - (Adnkronos) - Derrick White segna 23 punti, Lonnie Walker IV ne aggiunge 21 e gli Spurs (9-15) conducono per 48 minuti contro Denver (12-13) in un match che gli permette di tornare al successo per 123-111 dopo due passi falsi. Merito anche della tripla doppia sfiorata da Dejounte Murray, autore di 20 punti, 9 assist e 8 rimbalzi - tutti abili ad approfittare della non perfetta condizione e della rotazione ridotta dei Nuggets, scivolati nel frattempo all'ottavo posto a Ovest.

Denver infatti non va oltre la terza tripla doppia nelle ultime cinque gare stagionali messa a referto da Nikola Jokic, autore di 22 punti, 13 rimbalzi e 10 assist con il 50% al tiro e determinante nell'armare la mano di un Aaron Gordon che chiude con 25 punti. Tutto questo non basta però a evitare la nona sconfitta nelle ultime 12 gare - un passaggio a vuoto prolungato che potrebbe compromettere la stagione dei Nuggets. La squadra del Colorado però tira un sospiro di sollievo: il giro di trasferte di sette gare in fila è terminato, è il momento di tornare a casa.